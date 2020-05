Gegenseitiges Haareschneiden

de // Miriam Meckel verteidigt Qualitätsjournalismus durch einen Angriff auf die Inhalte in Weblogs und Social Networks. "Wie in einer Dienstleistungsgesellschaft, in der sich alle nur noch gegenseitig die Haare schneiden, bereiten wir am Computer die Informationen der anderen aus dem Netz neu auf, gefangen in einer Zeit- und Inhaltsschleife der fortwährenden Reproduktion und Rekombination des immer Gleichen", charakterisiert Meckel die Blog-Content-Produktion. Ohne Qualitätsmedien, kritisiert sie, "wären viele Weblogs inhaltlich eine wüste Ödnis".