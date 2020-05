Gegenmittel zu Badvocacy

intBadvocacy, was? Dabei handelt es sich um das Gegenteil von Advocacy. Es geht um negative Einstellungen von Menschen zu Marken, die aus nachteiligen Erfahrungen mit Brands herrühren und die in Foren ausgelebt werden. Badvocacy führt in der digitalen Empfehlungskultur zu unerwünschten Effekten auf Marken.