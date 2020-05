Gefährlich und unprofessionell

Diese seien, so Wendl, "weder mit dem gesetzlichen Informationsauftrag des ORF noch mit journalistischer Professionalität und schon gar nicht mit zeitgemäßem Medienverständnis vereinbar". Der vorliegende Entwurf der Regelungen würde, so Wendl, "den ORF von wesentlichen Medienentwicklungen und in ganz besonderem Ausmaß von jugendlichem Publikum abschneiden."