at // "Zeitungen haben zu viel Angst", erklärt Javier Errea, spanischer Zeitungsdesigner und Präsident des spanischen Zweigs der Society for News Design. Er hält Investitionen in die Menschen, die eine Zeitung machen und die Seele des Mediums für weitaus wichtiger als ständiges Redesignen und Relaunchen. Im Jahr 2030, so Errea im Interview mit der Tageszeitung Der Standard, wird die Zeitung ein "Minderheitenprodukt" aber umso wertvoller sein.