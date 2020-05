Geburtstagsgeschenk Brooklyn Paper

usa // Rupert Murdoch feiert heute seinen 78. Geburtstag. Mit der New Yorker-Zeitung The Brooklyn Paper hat er sich selbst und seiner Zeitungsliebe ein Geschenk gemacht. "The Brooklyn Paper" besteht aus fünf lokalen Ausgaben in denen es primär um Nachbarschaftsthemen für Menschen aus den Vierteln Park Slope, Brooklyn Heights oder Carroll Gardens geht. Murdoch hatte bereits vor zwei Jahren den erbittertsten Mitbewerber von "The Brooklyn Paper", Courier-Life, der zwölf Zeitungen in der Stadt publiziert, gekauft.