Gebührenzahlende Helden

eu"Hier spricht ihr Fernseher. Sie haben ihre Rundfunkgebühr nicht bezahlt. Deshalb zerstöre ich mich in fünf Sekunden selbst." So nicht aber so ähnlich "bewerben" öffentlich-rechtliche Rundfunkstation welche Lust es machen muss Programmentgelte zu bezahlen. Schweden durchbricht diese dunkle Aura der offenkundig notwendigen Unterjochung von Gebührenzahlern.