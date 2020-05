GayInVienna.com geht online

GayInVienna.com wurd optisch und technisch von Zensations New Media umgesetzt.



dialog Q ist für die kaufmännische Führung und die Vermarktung der auf der Plattform platzierten Produkte verantwortlich. Kerngeschäft ist dabei die Monetarisierung der Tipps und Empfehlungen. Das heißt, dass die Events und Locations die auf GayInVienna.com veröffentlicht werden mittels "Basis-Profil" ausgewiesen sind. Seiser sorgt dafür, dass aus diesen rudimentären Präsenzen Image-Auftritte werden und für die Zielgruppe Mehrwerte und hohen Nutzwert aufweisen sowie Social Media-Interaktion daraus resultiert.



GayInVienna.com ist derzeit "Beta" und nur in englischer Sprache vorhanden. Die deutsche Sprachversion soll umgehend online gehen, verspricht Seiser. Er hat rund um die Plattform die Interaktionsforen Facebook, Twitter, Google+, Pinterest und Foursquare mit ihren jeweiligen Kontaktqualitäten installiert. Die Mobilisierung von GayInVienna.com ist geplant und deren Apps sollen in absehbarer Zeit das gesamte zeitgemäße Servicespektrum abdecken.



atmedia.at