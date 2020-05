Gastinger wechselt zur Kurier digital

Gastinger tritt ihre neue Funktion offiziell mit 10. September 2012 an. In ihren Verantwortungsbereich fällt neben der Vermarktung von Kurier.at auch jene von futurezone.at, gaultmillau.at, film.at und events.at.



" Ursula Gastinger wird im Sinne der werbetreibenden Wirtschaft ihr Know-how einbringen und den Ausbau zügig vorantreiben", kommentiert Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger ihre Bestellung.



Vor ihrem Wechsel zu Media Digital, offiziell im September 2011, war Gastinger für Styria Multi Media und den mittlerweile umbenannten Online-Vermarkter interactive agency tätig. Davor arbeitete sie zehn Jahre in der Soravia Gruppe, drei Jahre bei McDonald's und in der Agentur Wunderman Cato Johnson in unterschiedlichen Management-Funktionen.



atmedia.at