Garmin's Bürgermeister

Österreichweit sind für die Challenge 13 Garmin-Hotspots eingerichtet. Jene Teilnehmer, die im Aktionszeitraum, der laufenden Vorweihnachtszeit, am öftesten in einem oder in allen Garmin-Spots einchecken, werden "Mayor" eines Hotspots. Mit der Besuchsfrequenz ist der Gewinn von Navis freier Wahl verbunden. Die Foursquare-Promotion stammt von Home Digital. Diese Kampagne spricht, wie Florian Mathies, Creative Director der Agentur, das muss man ehrlicher Weise zugeben, vor allem Early Adopter an. Er sieht dies nicht als Nachteil sondern "als Vorteil für das Image und die Positionierung der Marke Garmin".



