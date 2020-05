Garmin aktiviert Österreicher

Diese Kilometerreich2011-Kampagne ist ein Konzept und eine Umsetzung der Garmin in Österreich mit digitaler Kommunikation versorgenden Agentur Home Digital. Konsequenterweise sorgt die Agentur auch für die Facebook-Einbindung der Kampagne.



Und Eile ist darüber hinaus geboten. "Die Kampagen dient dazu, Garmin als Anbieter von Sport-GPS-Endgeräten in Österreich zu positionieren", skizziert Florian Matthies, Home Digital-Gründer und Kreativdirektor. Garmin bekommt einen zusätzlichen Konkurrenten. Ein US-Anbieter bereitet eine Kommunikationsoffensive vor, die Sommer anlaufen soll und sich an die gleiche Sport-GPS-Zielgruppe wie sie Garmin anspricht, dreht.



