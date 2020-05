gantnerundenzi filmen für Humboldt

Die Humboldt-Kampagne besteht im Wesentlichen aus TV-Spots. Das erste Airing findet in den kommenden Sommerwochen statt. Was wir dann zu sehen bekommen, beschreibt die Agentur als Ergebnis eines "besonders emotionalen Konzepts". Humboldt-Marketingleiter Josef Daxböck bestätigt, dass es " gantnerundenzi mit einer verblüffend einfachen und impactstarken Idee am besten gelungen ist, den emotionalen Kern unseres Bildungsangebotes auf den Punkt zu bringen".



