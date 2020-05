Gannett reflektiert Werbemarkt

Gewinn pro Aktie bricht ein

Dieser Rückgang zieht sich durch alle Mediensegmente ausgenommen Digital. Die Werbeerlöse gingen zwischen Jänner und März um 34,1 Prozent zurück. Der Nettogewinn fällt von 192 auf 78 Millionen US-Dollar um 59,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie geht von 0,84 auf 0,34 Dollar, ebenfalls um 59,5 Prozent, zurück. Daraus resultiert eine Dividendenkürzung um 90 Prozent von 0,40 auf 0,04 Dollar. Craig Dubow, Chairman und CEO von Gannett Inc, kommentiert: "Our results reflect the pressure on advertising demand across all of our business segments due to continuing recessions in the United States and the UK."