intUnter den Füssen und den Beats des südkoreanischen Rappers PSY erzittert derzeit die Web-Welt. Das Zauber-Wort heißt Gangnam Style. Dahinter versteckt sich Ausdruckstanz in seiner reinsten und hemmungslosesten Form. Knapp 439 Millionen Aufrufe des PSY-Videos, seit 15. Juli 2012 bei YouTube eingestellt, sprechen eine deutliche Sprache. Und auch, dass vor eine Wiener Online-Agentur - in deren Firmenname About steckt, so viel sei verraten - am 10. Oktober Gangnam Style geprobt, getanzt und gefilmt wurde. Für den richtigen Spin sorgten bis dato 23,6 Facebook-Shares, davon knapp drei Millionen in den letzten sieben Tagen. Allerdings hat der Viral-Hit schon seine Sättigung erreicht und beginnt "auszubrennen". Hier die Anleitung zu ihrem Gangnam Style-Wochenende wollt ihr euch in die globale Ausdruckstanz-Armada einreihen: