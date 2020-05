Gangnam Style, den die Online-Branche tanzt!

atDen Stratosphären-Sprung von Felix Baumgartner wollte niemand aus Wiens Online-Werbebranche nachstellen. Obwohl die Stratosphäre in der Stadt mittlerweile zur Baumgartner Höhe umgetauft wurde und mit Bus, Straßenbahn, Rad und sogar zu Fuß zu erreichen ist. Ausdruckstanz ist schon mehr die Strato- und Atmosphäre von uns Onlinern. AboutMedia initiierte die Austro-Version des im Web Furor auslösenden Tracks Gangnam Style. Et voila! Das folgende Video solltet ihr so oft als möglich schauen, um herauszufinden wer von MediaCom, OMD, Krone.at, Goldbach Media, adworx, AboutMedia, adverServe, FastBridge und Laola1.at tanzt, Agenturboden zum Beben bringt und demnächst nach Seoul als Österreichs Gangnam-Style-Botschafter entsandt wird. Gute Chancen auf diese Funktion hat die frisch gekürte IAB Austria-Präsidentin, die selbst verständlich stylt was das Zeug hält: