Game of Thrones wirkt in der non-linearen Zuschauer-Nachfrage

de, atGame of Thrones verbreitet sich linear über die TV-Ausstrahlung ganz ordentlich und über "dunkle Wege" im Zuschauermarkt außerordentlich. Und auch die non-lineare Verbreitung spielt in der Gesamtrezpetion der drei Staffeln der HBO-Serie eine Rolle. Sky in Deutschland und Österreich mit dem medialen Vertrieb und der Vermarktung von Game of Thrones beschäftigt, spricht von "neuen Maßstäben", die die Serie in der Sky Go-Auslieferung an verschiedene Endgeräte mit "einer Million Abrufen seit April 2013" setzte.