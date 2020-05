Galeere eines ungelösten Sanierungsfalles

Fachleute, nicht nowendig!

Denn: "Wer sich dem politischen Willen fügt, darf auf der Galeere weiterrudern, wer nicht gefügig ist, geht nach der Amtszeit über Bord (oder sogar vorher, indem man das Gesetz entsprechend ändert)". Und die Aufsichtsbefugten sind keine Fachleute mit Medienkompetenz. Fachkenntnis ist ebenso verboten wie politische Ämter. Letzteres entspricht nicht der Realität. Rainer: "Fast jeder Stiftungsrat ist politisch entsendete, verwurzelt oder verpflichtet." So sitzen Brigitte Kulovits-Rupp und Margit Hauft, die eine Stiftungsrat- und die andere Programmausschuss-Vorsitzende, in Positionen, die sie in Aufsichtsräten von in Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht hätten. "Nicht so bei ungelösten Sanierungsfall ORF", meint der profil-Herausgeber, der diese Entscheidungen für "politische Willkür" hält.