Gabalier singt jetzt für Heidi

Das Waisenmädchen "Heidi" kommt zurück – und mit ihr eine Neuauflage des Titelsongs der bekannten Kinderserie. Das ZDF zeigt "Heidi" im diesjährigen Osterprogramm erstmals in einem neuen, modernen Look. Für die insgesamt 39 Folgen hat Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier den "Heidi"-Song neu eingesungen. Zur Titelheldin hat Gabalier eine ganz spezielle Beziehung: "Die Serie 'Heidi' war ein Wegbegleiter meiner Kindheit. So war es für mich eine Ehre, für die Neuauflage des Titelsongs angefragt zu werden."