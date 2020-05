Futurezone.at-Vermarktung von adworx

at530.000 Unique Clients technische Reichweite generierte die ORF Futurezone bis 30. September 2010. Allerdings ist das eine Richtschnur aus der ÖWA von März dieses Jahres und markiert wahrscheinlich eine Schnittmenge der neun Monate dieses Jahres. Der IT- und Tech-Channel dürfte, so verschiedene Einschätzungen, bis zu 600.000 Unique Clients in Spitzenzeiten erreicht haben.