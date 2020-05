Futurezone.at macht nächsten Schritt

"Das neue Futurezone.at-Design fügt sich in die optische Welt der Kurier-Medienhaus-Dachmarken ein", skizziert wiederum Thomas Kralinger, der Geschäftsführer des Medienunternehmens, diese Aufgaben.



Reischl beließ es nicht bei einer Behübschung des Portals. Futurezone.at verfügt nun über den neuen Channel Science, in dem Wissenschafts- und Forschungsthemen ihren redaktionellen Raum bekommen. Die Service-Ebene zu den redaktionellen Inhalten wurde ebenfalls ausgebaut.



Reischl: "Die Startseite verfügt über einen neuen Grid mit den Haupt-Stories sowie eine farbige Box, in der künftig die Umfrage zum Tag zu finden ist sowie Themen und Inhalte, die eine besondere Akzentuierung erfahren sollen".



Die Absicht dahinter ist, wie der Futurezone.at-Chefredakteur erklärt, "eine noch grössere Zahl an Artikeln in den Fokus zu rücken" und die Arbeit der Redakteure des Portals deutlicher und einfacher erkennbar zu machen.



Die Erneuerungsarbeiten würden darüber hinaus genutzt, um die mobile Version der Futurezone.at so zu adaptieren, dass das Portal auch über alle Endgeräte und Betriebssysteme zugänglich ist.



Für die Design-Arbeiten ist Ulf Harr verantwortlich.