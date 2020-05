Future Connection startet in Österreich

Karrer skizziert das Arbeitsprinzip von Future Connection so, dass die Agentur bestrebt ist "wirksame Kommunikation im KMU- und B2B-Umfeld" zu realisieren und "ambitionierte Unternehmen erfolgreicher zu machen". Das Kernprinzip der Agentur ist wiederum "Forward Thinking" bei einer "ganzheitlichen Betrachtung von Unternehmenskommunikation" an deren Ende eine "Return on Communication" steht.



Karrer hat die Geschäfte in Wien an Margot Heinrici übergeben. Sie kommt von Palmers und war dort zuletzt Head of Marketing.