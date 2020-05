Fussballbegeisterte Frauen

Private und Public Viewing

Das Hauptmedium des heute beginnenden Turniers ist das Fernsehen. Public Viewing-Möglichkeiten will jeder dritte Fussball-Fan nutzen. "Sie suchen das gemeinsame Erleben. Ein Spiel steht dabei gar nicht im Vordergrund, sondern der Eventcharakter", kommentiert Mindshare Österreich-Geschäftsführerin Friederike Müller-Wernhart die Public Viewing-Nachfrage. 17 Prozent der WM-Passiv-Teilnehmer wollen sich mittels Live Tickern am Laufenden halten. Mindshare hat darüber hinaus eruiert, dass zwar WM-Sponsoren wie Coca-Cola und Adidas am deutlichsten mit Fussball verbunden werden. Jedoch Nike als Nicht-Sponsor auch in der Markt-Wahrnehmung sehr intensiv mit der WM in Verbindung gebracht wird. Puma, ebenfalls kein Sponsor, erreicht sogar einen etwas höheren Assoziationswert als Sponsor McDonald's. Müller-Wernhart: "Ob eine Marke im WM-Umfeld Erfolg hat, hängt also nicht nur vom Sponsoring ab. Fast noch wichtiger ist die richtige Zielgruppenansprache und die thematische Konnotation von Marke und Umfeld." Und ein Viertel der von Mindshare rechnen damit, dass Spanien Weltmeister wird.



