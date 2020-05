Fussball-Fan-Nationen

eu57,8 Millionen Fans hat der FC Barcelona in Europa derzeit. Und tendenziell nimmt diese Anhängerschaft im Gegensatz zum Rivalen im eigenen Lande, Real Madrid C. F., zu. Die Königlichen aus der Hauptstadt kommen auf 31,3 Millionen Fans in Europa. Knapp vor Manchester United mit 30,6 Millionen Anhängern.