Funkhaus: Offener Brief von Karl Markovics und Co. an den Stiftungsrat

Als Lösung erhofft man sich, dass das Funkhaus seine Aufgabe als Radiozentrum nicht verlieren werde, sondern "die Sender ihrer Bedeutung entsprechend an ihrem bisherigen Standort" aufgewertet werden. "Wenn Sie der Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie er sich in unserem Land spezifisch darstellt, entsprechen wollen, muss dies ganz in Ihrem Sinn sein", heißt es abschließend. Unterzeichnet wurde der offene Brief bis dato etwa von Eva Blimlinger, Erhard Busek, Maria Hofstätter, Friedrich Cerha, Olga Neuwirth, Alfred Dorfer oder Elfriede Jelinek.