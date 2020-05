at // Nicht die Red Bulls dieser Welt sind die Zielgruppe von Barbara Windisch. Die frühere Unternehmenssprecherin von Frey Wille baut nun ihr eigenes Unternehmen auf. Windisch hat die Agentur funkelrot gegründet und nimmt sich der Kommunikationsaufgaben von kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich an. Der Wirkungsraum von funkelrot spannt sich von Marketing, Werbung, Mediaplanung bis hin zu Public Relations und Medienarbeit. atmedia.at