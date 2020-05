Funke und Springer gehen in zweite Prüfphase

Die Funke Mediengruppe, in Österreich relevant an Kronen Zeitung und Kurier beteiligt, peilt den Erwerb der Springer-Programmzeitschriften Bild Woche, Funk Uhr, Hörzu einschließlich Hörzu Wissen, TV Digital und TV Neu sowie sämtlicher Anteile an der Axel Springer Digital TV Guide GmbH, in der beispielsweise der TV-Empfehlungs- und Aufnahmeservice Watchmi betrieben wird.



Dies ist der zweite Teil der vierteiligen Wettbewerbsprüfung des Funke-Springer-Deals. Anfang Dezember erhielt Funke in Deutschland die Genehmigung die Springer-Regionalzeitungen Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt und Bergedorfer Zeitung sowie die Frauenzeitschriften Bild der Frau und Frau von Heute sowie Anzeigenblätter zu übernehmen.