Funke-Springer-Deal: Mit dem schlauen Axel und der schönen Funki

de, at, ch"Der Deal - am Ende eine Liebesgschichte." Als solche vermittelt die Funke Mediengruppe die fortschreitende Entwicklung der strategischen Partnerschaft mit Axel Springer. Um die Notwendigkeit dieser Beziehung verständlich zu machen, erklären sich beide Konzerne mittels Animationsvideo. Darin treffen der schöne Axel auf die schlaue Funki - ob beide Repräsentationen für Mathias Döpfner und Petra Grotkamp sind, ist Unterstellung und grenzt an Satire - um gemeinsame Sache zu machen. Aber der Beitrag könnte gut in die Sendung mit der Maus passen: