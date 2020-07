Funke-Springer-Deal erhält grünes Licht

Weiters muss Funke künftig die "gebündelte internationale Vermarktung der Publikumszeitschriften am österreichischen Werbemarkt" unterlassen. Und das in "jeglicher Form".



Außerdem ist Funke verpflichtet in Zukunft in der Österreich-Auflage der Programmzeitschrift TV Digital "vermehrte Programmhinweise zu österreichischen Privatsendern" zu integrieren.



Die Bundeswettbewerbsbehörde, die sich in dieser Sache auf die Prüfung der Publikumszeitschriften konzentrierte und diese einer vertieften Prüfung unterzogen, sind sich mit der erfolgten Entscheidung sicher, dass "die Medienvielfalt im Bereich der Frauen- und Programmzeitschriften in Österreich" erhalten bleibt.