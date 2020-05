Funke Gruppe etabliert digitale Schaltzentrale

Auf der Agende von Funke Digital stehen "innovative journalistische Digitalprodukte, Apps, Software-Lösungen" sowie deren Entwicklung, Vermarktung und die Unterstützung der gesamten Unternehmensgruppe. Diese Konzern-Einheit verfolgt zwei strategische Stoßrichtungen: die Transformation des Kerngeschäfts der Mediengruppe in die digitale Welt und den Aufbau neuer Geschäftsfelder.



Funke Digital in Berlin ist darüber hinaus eine strukturelle Voraussetzung, um die vor der Übernahme stehenden Axel-Springer-Titel zu integrieren. Abgesehen von der deutschen Bundeshauptstadt ist die Digital-Unit auch an anderen Funke-Standorten vertreten.



Die Funke Mediengruppe ist in Österreich an Kronen Zeitung, Kurier und Verlagsgruppe News beteiligt.