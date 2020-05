at // sms.at realisiert für Universal Music Austria Mobile Marketing-Kampagnen. Die beiden Releases - Eminem´s "Relapse" und "Boom Boom Pow" der Black Eyed Peas - werden in den Kampagnen per SMS-Werbemittel beworben. In der auf das Apple iPhone adaptierten Kampagne wird diese mit dem Music-Store iTunes verknüpft. Die Kampagnen werden in der sms.at-Nutzerschaft platziert.