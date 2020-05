at // Der Medienforscher Carlo Imboden appellierte im Rahmen des Symposiums "Brain and the City" an der Grazer Universität: "Die Zeitung der Zukunft muss langatmiger werden!" Imboden reflektiert damit die Welterklärungsfunktion von Zeitungen. Das Primat der Geschwindigkeit haben Zeitungen verloren. Jedoch ist die Relevanz der ausgewählten Informationen und die Ausführlichkeit der Erklärung von Hintergründen durch Zeitungen deren Zukunftschance.