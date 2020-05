Für Kassettenkinder

deMit retrotrend bietet der Berliner Befife Verlag ein Magazin für Reisen in die "gute alte Zeit" an. Womit eine Zeit gemeint ist, die schon von Konsum, von Marken, von Design und analogen Freiheiten geprägt war. Alles was wir lieben ist der Untertitel der in sechs Ausgaben pro Jahr und mit 47.000 Copies pro Ausgabe erscheinenden Zeitschrift.