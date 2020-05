intAuf die Apple-Anhänger und -Abhängigen wartet ein neuer D-Day. Ab 12. März können sie das iPad in allen Modellvarianten vorbestellen. Ab Ostersamstag, das ist der 3. April, ist die WLAN-Version in den USA erhältlich. Ab Ende April sind alle Varianten neben den USA auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, Italien, Spanien, Japan, Kanada und Australien erhältlich. Ab 499 US-Dollar ist man mit dabei. atmedia.at