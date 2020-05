Fünfte Welle

at // Die Multimethodenstudie ÖWA Plus geht mit 54 Teilnehmer in die nächste Erhebungswelle. AdLink Media Austria bringt zehn Medienbetreiber - auto-motor.at, Gameswelt.at, gutekueche.at, Kronehit.at, Monopol Medien, motorline.cc, Uncut.at, Viacom Netzerk, Wirtschaftsverlag und Yum Yum Medien - ein. Weiters werden erstmals 1000ps.at, car4you, cineplexx.at, ichkoche.at, Love.at, Netlog.com, Seitenblicke.at und wko.at ausgewiesen.