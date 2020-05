Fünf Sekunden Bet-at-home.com

bet-at-home.com dirigent from gantnerundenzi on Vimeo.

Bet-at-home.com und die Agentur sind überzeugt, dass diese Kurz-Geschichten kommunikationswirksamer sind als Logo-Inszenierungen und -Einblendungen. Unter anderem beschäftigte sich in schöner Regelmäßigkeit der Werberat mit der Kreativkommunikation des Online-Wettanbieters.



Dieser reduzierte 2013 übrigens seine Marketing-Investitionen auf 34,3 Millionen. Von 50,0 Millionen im, von der Fussball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine geprägten vorhergehenden Wirtschaftsjahr allerdings. Und diese 31,5-prozentige Reduktion der Ausgaben wurde wiederum, laut Bet-at-home, durch Steigerung der Marketing-Effizienz im Vorjahr kompensiert. Über Kundengewinnungs- und -bindungsmaßnahmen konnte ein Markenstärkung und in weiterer Folge, wie es dazu heißt, eine "deutliche Steigerung der Kundenbasis" erreicht werden.