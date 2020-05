Fünf Minuten TV täglich per Internet

Um diese Internet-Nutzungszeit zu generieren, werden im Schnitt 5,3 intenetfähige Geräte in einem durchschnittlichen deutschen Online-Haushalt verwendet. Deren Einsatz hängt wiederum von der jeweiligen Nutzungssituation ab. So legte die Tablet-Nutzung in diesen Haushalten von acht Prozent im Vorjahr auf 19 Prozent zu. Internetfähige TV-Geräte haben einen Durchdringungsgrad in den Haushalten von 29 Prozent erreicht. Deren Einsatz als Internet-Zugangspunkt stieg von zwei auf zwölf Prozent.



Apps werden wiederum von 44 Prozent der deutschen Onliner auf unterschiedlichen Endgeräten genutzt.



Die eingangs ausgewiesene wöchentliche Bewegtbild-Nutzung beläuft sich unter den 14- bis 29-Jährigen auf 76 Prozent.



Originäre TV-Inhalte weden von 16 Prozent der deutschen Onliner mindestens einmal wöchentlich live oder zeitversetzt genutzt. Unter den 14- bis 29-Jährigen liegt das Niveau dieser Nutzungsaktivität bei 27 Prozent.



Darüber hinaus wird in der Studie ausgewiesen, dass "rund fünf Minuten Sehdauer, das sind zwei Prozent des täglichen TV-Konsums, per Internet" erfolgen. Unter den 14- bis 29-Jährigen entfallen zwölf Minuten der Fernsehnutzung, das sind acht Prozent der TV-Nutzung dieser Seher-Gruppe, auf das Internet.