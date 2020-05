Fünf Minuten mehr TV-Schau

Serben sind TV-Europameister

In 27 von 38 europäischen Zuschauermärkten wird mehr ferngesehen als in den Jahren zuvor. Die Serben können am längsten Fernsehen. Sie verbringen 314 Minuten vor ihren TV-Geräten. Damit überflügeln sie sogar die US-Zuschauer, die auf 297 Minuten tägliche Programm-Dosis kommen. Die Mazedonieren schauen genauso lange ihre Lieblingsprogramme wie die US-Seher.



TV wird von IP Network weniger überraschend als "Lieblingsmedium und -freizeitbeschäftigung" der Europäer betitelt. Reality-Format, Doku-Soaps und US-Serien gehören zu den meist konsumierten TV-Inhalten der europäischen Zuschauer. Die technische TV-Ausstattung in den Haushalten steigt ständig. 50,3 Prozent der Europäer sehen mittlerweile digitales Fernsehen und hierbei vorranging via DVB-T. Finnland ist volldigitalisiert, Großbritannien fehlen noch zehn Prozent bis dahin.