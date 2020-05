Fünf gewinnt mit John Cleese

Ab 7. März gehen die Spots in den Werbeblöcken von ORF, Sky, SAT.1, ProSieben, kabeleins, RTL II, ATV, Puls 4 und Servus TV on Air. Die Platzierung sind klarerweise Sportumfelder wie die Champions League- und Europa League-Endrunden in den kommenden Monaten sowie die Länderspiele des ÖFB-Nationalteams, die Bundesliga-Spiele, Sporttalks und die Eishockey-Berichterstattung. Neben TV gehören auch Print- und Online-Flights zum Media-Mix.