Frühstücksformate sind gefällige Muntermacher

atDie Morning Shows, um die Format-Kategorie von Radio- und TV-Sendern zu generalisieren, werden von Medienkonsumenten in Österreich als ansprechende Inhalte, um in den bevorstehenden Tag aufzubrechen, bewertet. Wie die Media-Agentur Mindshare in einer neuerlichen Momentaufnahmen-Studie eruierte, lassen sich 60 Prozent der Konsumenten von Radio-Shows aus dem Bett holen und an ihre Arbeitsplätze begleiten. Sechs Prozent beginnen ihren Tag mit TV-Angeboten und acht Prozent wechseln zwischen TV- und Radio-Angeboten.