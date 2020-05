Frucht- und Cosy-Tiger gamifizieren sich

Jene, die den Spuren des Facebook-fähigen FruchtTigers folgen, können in einer virtuellen Früchtefarm in die Haut des Brand-Characters schlüpfen und dort Bäume und Sträucher pflanzen, pflegen und hegen um in weiterer Folge deren Früchte zu ernten und damit Säfte zu mischen.



Dieses "Früchte-Farming" ist jedoch vom Grad der individuellen Facebook-Sozialisierung der Hobby-Farmer abhängig. Die Saft-Quote steigt mit dem Vernetzungsgrad und mit den wechselseitigen Besuchen und ausgesprochenen Einladungen der Hobby-Farmer.



Denn je besser die selbständige Verbreitung der FruchtTiger-Promotion umso besser für die Marke und noch besser für die das Game kreierende Agentur infect. Denn sowohl für die Marke, Eckes-Granini als auch infect geht es um "echte Ernte" und Erträge.