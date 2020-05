Frist verlängert

at57 Projekt wurden bereits zum Staatspreis Marketing 2011 eingereicht. Darbo, Sonnentor, Austrian Airlines, Team 7, Resch & Frisch, Hofer beispielweise sind dabei. Da geht noch was. So wenig gutes Marketing gab es 2010 in Österreich bestimmt nicht! Jene, die aus Zeitmangel noch nicht zur Einreichung kamen oder jene, denen die Entscheidung für eines ihrer zahllosen auszeichnungswürdigen und -pflichtigen Projekten schwer fällt, bekommen noch Zeit. Am 1. April um 00:00 Uhr ist die Chance vertan. Bis 31. März 23:59 Uhr gilt es!