Frisches Kapital für Xendex

"Nach der ersten Finanzierungsrunde letztes Jahr geben die Aktionäre unserem Unternehmen nun die Möglichkeit, seine Führungsposition in der Branche auszubauen. So können wir gleichzeitig den Grundstein für das zukünftige Wachstum legen, indem wir sowohl in neue Technologien und Lizenzen als auch in den Ausbau neuer Spielplattformen investieren", kommentiert Michael Haberl, Xendex-CEO, die Investition. Christoph Breidert, Investment-Manager bei Pontis Capital, resümiert, dass Xendex die 2009-Ziele "überfüllen wird" und daher mit dieser Finanzierungsrunde gestärkt werden soll. Mit dem zusätzliche Kapital, so Breidert, wird Xendex das organische Wachstum vorantreiben.