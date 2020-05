Frischer flow vom Verbund

atDer Energieversorger Verbund ließ das Unternehmensmagazin flow in eine zeitgemäßeres inhaltliches und optisches Erscheinungsbild weiter entwickeln. Die erste Ausgabe des relaunchten, 32 Seiten umfassenden Titels erscheint am 28. September und wird in einer Auflage von 250.000 Stück vertrieben.