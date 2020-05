Frische Marken-Würze

at // Tatjana Lulevic-Heyny ist neue Marketing-Direktorin bei Kotányi. Sie verantwortet die Marketingagenden in Österreich und der 20 internationalen Tochtergesellschaften des Markenartikelunternehmens. Lulevic-Heyny kommt von der Österreich-Tochter des Mars-Konzerns. Dort war sie 13 Jahre in verschiedensten Positionen tätig und trug zuletzt als Marketing-Managerin die Gesamtverantwortung für das Tiernahrungsportfolio mit den Brands Whiskas, Sheba, Kitekat, Catsan und Perfect Fit. atmedia.at