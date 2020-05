Frisch aufgekocht

usa // Um Datenlücken zu schließen kooperiert Google Inc. mit EchoStar Technologies und Equifax. EchoStar liefert unter anderem Fernseh-Technologie-Services. Equifax ist ein Wirtschaftsinformationsdienst, der unter anderem Bonitätsprüfungen durchführt und über Kaufkraftdaten verfügt. Google, EchoStar und Equifax erproben in den USA die Verknüpfbarkeit der Auslieferung von TV-Werbung, die TV-Nutzung und die Werbewirkung. Vordergründig geht es um die Vermarktung von Fernseh-Werbezeit in Form von Google TV Ads und um die exaktere Messbarkeit von Fernsehwerbung.