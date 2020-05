FriendScout24 animiert Österreich zum Küssen

Die Aufforderung zum Daten ergeht per TV-, Online- und Print-Medien. Der TV-Flight wird sich über die Werbeblöcke der Programme ORF eins, ATV, Puls 4, SAT.1, RTL und kabel eins verteilen. Im Online-Flight werden Streaming- und PreRoll-Ads eingesetzt. Der Print-Streuplan sieht wiederum die Sujet-Schaltungen in den Magazinen Woman, Wienerin, TV-Media und Weekend Magazin vor.



50 Prozent des sich im "einstelligen Millionen-Euro-Bereich" bewegenden Kampagnen-Budgets werden im TV eingesetzt. Für das Media-Management ist Pilot München verantwortlich. Die Kreativ-Arbeit stammt von Kolle Rebbe und war bereits 2011 in Deutschland eingesetzt gewesen.