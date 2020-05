Friede, Freude, Sendekuchen

de // Götz Mäuser, von Permira bestellter Aufsichtsratsvorsitzender in der ProSiebenSat.1 Media AG macht vor der donnerstägigen Hauptversammlung der Sendergruppe gute Stimmung. So relativiert er deren Verschuldung an der "robusten Ertragskraft" und von einem operativen Gewinn von 675 Millionen Euro im Jahr 2008.