Freundeskreise für Word-of-Mouth-Kampagnen

Die Erfahrungen in den "Freundeskreisen" der Burda Medien Park Verlage werden auf Foren der Online-Plattformen von Chip, TV Spielfilm, Fit For Fun, Superillu, Freundin und Guter Rat ausgeweitet. Diese sechs Medienmarken werden mit einem eigenen Word-of-Mouth-Kampagnen-Angebot ausgestattet. In diesen Burda-"Freundeskreisen" können Werbekunden Produkttests, deren Bewertung und Weiterempfehlung buchen.