Freude am Rasen

Der Trailer polarisiert auch bereits die Gaming-Community. Die Kommentare reichen von "Nee, ich glaub das Spiel wird nix dolles" oder "Ich hasse EA und werde nie mehr ein Spiel von denen kaufen" bis zu "Das Game ist sowas von geil gelungen!!!".



Der Trailer vermittelt auf jeden Fall eine Vorstellung wie und wo künftig Werbespots entstehen, ohne tatsächlich ein Auto bewegen zu müssen und das spätere Produkterleben im tatsächlichen Fahrzeug noch zu intensivieren.



In der am 17. November erscheinenden Need for Speed-Episode treten Christina Hendricks, bekannt aus der Serie Mad Men, die beiden Sports Illustrated-Models Irina Shayk und Chrissy Teigen sowie Sean Faris aus The Fighters auf.



Und auch die Ohren kommen im Spiel nicht zu kurz. Im Soundtrack sind unter anderen Tracks von Unkle, Nick Cave, Mastodon, Dead Weather, Donovan, Canned Heat oder auch Black Keys zu hören.



atmedia.at