FremantleMedia distribuiert Herz von Österreich

Man darf spekulieren ob in absehbarer Zeit The Heart of Ireland oder O Coracao do Brasil auf Sendung gehen könnten. Die Chancen dazu bestehen. Die ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe konnte für den internationalen Vertrieb der Format-Eigenentwicklung Herz von Österreich FremantleMedia gewinnen. Das Produktionsunternehmen der RTL Group hat sich laut Puls 4 die exklusiven Rechte für den Vertrieb des Formats gesichert. FremantleMedia will Herz von Österreich TV-Sendern weltweit zur lizenzierten lokalen Umsetzung anbieten. Das Format wird von der Produktionsfirma ab Mitte Oktober angeboten.

FremantleMedia produziert und lizenziert unter anderem die Format Idols/ Deutschland sucht den Superstar, Got Talent/Das Supertalent, Farmer Wants a Wife/ Bauer sucht Frau und X-Factor.