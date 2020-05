Fremantle Media vertreibt Hulu-Content

Die sechs Episoden umfassende Web-Serie ging am 17. August 2011 bei Hulu online und war das erste, lange Eigenformat des Web-TV-Anbieters. Spurlock dokumentiert in den 22-Minuten-Episoden einen Tag im Leben von Richard Branson, Will.i.am, Mario Batali, The Roots-Dummer Questlove,, etc. Die zweite Season der Doku-Serie geht derzeit bei Hulu und dem Abo-Dienst Hulu Plus online.



Dieser Deal gilt als Durchbruch, da es sich um die Vermarktung von Inhalt dreht, der sowohl auf digitalen als auch linearen TV-Plattformen platziert werden kann und der über Potenziale jenseits der klassischen Vertriebsmodelle verfügt.